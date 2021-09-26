В Центральном районе Калининграда неизвестный сбил ребенка и скрылся

В субботу 25 сентября в Центральном районе Калининграда произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, наезд на 13-летнего ребенка был совершен «неустановленным водителем» в 13:00 недалеко от пересечения улицы Чернышевского с Каштановой аллеей.

- Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя следовал по улице Чернышевского в направлении улицы Коммунальной, и в районе дома № 67 допустил наезд на 13-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги не по пешеходному переходу, в зоне его видимости, - уточняет пресс-служба.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.