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Происшествия26 сентября 2021 18:01

В Центральном районе Калининграда неизвестный сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло в субботу у пересечения улицы Чернышевского с Каштановой аллеей
Иван МАРКОВ
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В субботу 25 сентября в Центральном районе Калининграда произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, наезд на 13-летнего ребенка был совершен «неустановленным водителем» в 13:00 недалеко от пересечения улицы Чернышевского с Каштановой аллеей.

- Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя следовал по улице Чернышевского в направлении улицы Коммунальной, и в районе дома № 67 допустил наезд на 13-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги не по пешеходному переходу, в зоне его видимости, - уточняет пресс-служба.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.