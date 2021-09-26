В Полесске волонтеры расчистили брусчатку перед старинной пивоварней

Волонтеры у пивоварни в Полесске Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 25 сентября в Полесске высадился волонтерский десант из нескольких десятков человек. Активисты движения «Хранители руин», и примкнувшие к ним добровольцы с утра прибыли к старинной пивоварне Бланкенштайна, восстановлением которой уже несколько лет занимается неравнодушный предприниматель из Калининграда Александр Наталич.

В течение дня руками волонтеров была благоустроена территория вокруг бетонного дота (в нем также соорудили деревянную лестницу), расчищена брусчатая дорога рядом с пивоварней и выкошена трава.

Напомним, пивоварня на берегу Деймы в Лабиау (довоенное название Полесска – Ред.) была открыта в 1840 году Альбертом Бланкенштайном. Осенью 1945 года выпуск пива, безалкогольных напитков и яблочного вина был возобновлен на оставшемся технологическом оборудовании под руководством подполковника Николая Новова. После закрытия пивзавода в здании размещалась строительная организация с производственными цехами и складами, однако в годы Перестройки организация была закрыта, здание опустело и постепенно разрушалось. На данный момент здание спасено от разбора на кирпич и восстанавливается.