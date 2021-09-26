«Рельсобуса по выходным мало»: губернатор пообещал подумать над восстановлением сообщения с Железнодорожным

В Железнодорожный с середины лета можно было попасть по железной дороге Фото: Иван МАРКОВ

Подписчики губернатора Калининградской области Антона Алиханова в очередной раз обратились к нему с просьбой восстановить нормальное железнодорожное сообщение с поселком Железнодорожный Правдинского района.

- Одного рельсобуса по выходным мало, - написали главе региона в Инстаграме.

- Подумаем над этим, - ответил Алиханов. - Рельсобус пользуется спросом, действительно.

Напомним, первый рельсобус вместимостью 136 человек был запущен из Калининграда в Железнодорожный с остановкой в Черняховске 10 июля этого года. Сейчас он ходит только по субботам и воскресеньям (с Южного вокзала выходит в 9:20 и прибывает в 11:46, а обратно отправляется в 15:30 и прибывает в 17:58). Сообщалось, что эксперимент будет закончен 26 сентября.