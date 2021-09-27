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Спорт27 сентября 2021 10:11

«Матч ТВ»: новым главным тренером «Балтики» может стать Роберт Евдокимов

Над Евгением Калешиным снова сгустились тучи
Николай Литвинов
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Балтийцы по-прежнему находятся за пределами первой десятки.

Балтийцы по-прежнему находятся за пределами первой десятки.

Фото: fc-baltika.ru

После ничьей с «Аланией» (1:1) в последнем туре ФНЛ над наставником «Балтики» Евгением Калешиным снова сгустились тучи. По данным «Матч ТВ», главным кандидатом на замену является бывший тренер «Оренбурга» и «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов.

- Кандидатура 51-летнего специалиста активно лоббируется в правительстве области, - сообщает телеканал. - Поединок 14-го тура с «Текстильщиком» в Иванове 29 сентября балтийцы сыграют под руководством Калешина, однако любой результат, кроме победы, скорее всего, обернется отставкой тренера.

Отметим, что разговоры об отставке Калешина продолжаются не первый месяц. Причиной стала пробуксовка команды на старте сезона. Сейчас «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Свой последний клуб - «Нижний Новгород» - Роберт Евдокимов покинул в мае нынешнего года за два тура до окончания сезона. На тот момент команда занимала 3-е место в чемпионате. По официальной версии, отставка состоялась по соглашению сторон.