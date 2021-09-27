В Краснознаменске сгорела крыша кирпичного немецкого здания

Пожар на улице Советской в Краснознаменске произошел поздно вечером в воскресенье. Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 22.23.

По информации пресс-службы областного управления МЧС, в одноэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании довоенной постройки загорелась крытая шифером крыша.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-22 и ПСЧ-16 в составе 8 человек и 2 единицы техники. Пострадавших в ЧП нет.