Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2021 10:20

В Краснознаменске сгорела крыша кирпичного немецкого здания

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Пожар на улице Советской в Краснознаменске произошел поздно вечером в воскресенье. Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 22.23.

По информации пресс-службы областного управления МЧС, в одноэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании довоенной постройки загорелась крытая шифером крыша.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-22 и ПСЧ-16 в составе 8 человек и 2 единицы техники. Пострадавших в ЧП нет.