Калининградец оплатил 685 тысяч рублей долга после ареста BMW X6

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининграда погасил почти 700-тысячную задолженность по налогам после ареста своего дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал государству 685 тысяч рублей налогов, уклонялся от выполнения требований судебного пристава, избегал контактов с сотрудниками службы и скрывал имущество.

Приставы установили, что у должника есть BMW X6, и объявили автомобиль в розыск.

С помощью камер «Безопасного города» им удалось вычислить маршрут передвижения автомобиля и арестовать его. Не пожелав лишиться автомобиля, владелец на следующий день перечислил 685 тысяч рублей на депозитный счет отделения. После этого арест с транспортного средства был снят.