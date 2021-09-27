В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 27 сентября, в течение дня отключено электричество на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено по следующим адресам:

ул. Луговая 7, 7а, 11,13, 6, 8-8а,10-14

ул. Новая 1, 1г, 3, 5а, 7, 9, 15, 27-27а, 29, 2, 2а, 2г, 4, 6, 10, 16, 22, 28

ул. Совхозная 14а

ул. Старокаменная 1, 1а, 1г, 3, 3а, 5, 7, 9, 19, 21а,б, 2, 2а,б, 6,10а,б,в, 12, 12а, 20, 20а,

ул. Сурикова 10

ул. Орудийная 15-17, 21, 36-66, 74

пер. Воздушный 4

ул. Белинского 63-65

ул. Воздушная 21-31, 4-22,

ул. Красносельская 45-51

ул. Матросская 2-4

ул. Менделеева 20а

ул. Радистов 1-11, 2-10

пр-кт Победы 62, 70

ул. Ватутина 6, 8-16, 7-17

ул. Воздушная 30-36, 38-52

ул. Красносельская 17а, 45,18, 24, 28-30.

Холодное водоснабжение с 09:00 до 12:00 отсутствует по пр-кт Ленинский 16-18.

Также холодной воды не будет с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Пролетарская 37-53, ул. Ген. Соммера 24-30, 58-68, ул. Проф. Севастьянова 15-33, 6-12, 16-22, 22а, 24.