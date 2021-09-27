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Общество27 сентября 2021 13:02

В минздраве Калининграда прокомментировали состояние мамы и ребенка, сбитых на остановке

Автомобиль «Рено» неожиданно завернул с проезжей части и въехал в ожидающих автобус горожан
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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В региональном минздраве прокомментировали состояние мамы и ее 8-летнего сына, сбитых на остановке общественного транспорта на улице Александра Невского в понедельник, 27 сентября.

- Мама госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 8-летний ребенок - в детскую областную больницу, - отметили в минздраве. - Состояние обоих пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

По предварительным данным, около 8 часов утра 49-летний водитель «Рено», ехавший в сторону центра Калининграда, не справился с управлением и в районе дома № 51 на улице Александра Невского выехал на тротуар и врезался в автобусную остановку.

О главной версии произошедшего - здесь.