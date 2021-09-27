Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 13:26

С 1 октября отменят несколько электричек в Зеленоградск и Светлогорск

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

С 1 октября отменяются несколько поездов зеленоградского и светлогорского направлений, которые летом курсировали по выходным и праздникам. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Шесть ежедневных поездов переводятся в режим «по рабочим дням».

Поезда, курсировавшие летом через остановочный пункт Приморье, теперь вновь будут останавливаться в Зеленоградске, за исключением дневного поезда № 6907/6908, следующего из Калининграда в Пионерский Курорт и обратно.

Также отменяются поезда на участке Калининград - Железнодорожный, которые ранее были назначены специально к высокому туристическому сезону.