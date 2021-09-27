С 1 октября отменят несколько электричек в Зеленоградск и Светлогорск

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С 1 октября отменяются несколько поездов зеленоградского и светлогорского направлений, которые летом курсировали по выходным и праздникам. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Шесть ежедневных поездов переводятся в режим «по рабочим дням».

Поезда, курсировавшие летом через остановочный пункт Приморье, теперь вновь будут останавливаться в Зеленоградске, за исключением дневного поезда № 6907/6908, следующего из Калининграда в Пионерский Курорт и обратно.

Также отменяются поезда на участке Калининград - Железнодорожный, которые ранее были назначены специально к высокому туристическому сезону.