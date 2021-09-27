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Происшествия27 сентября 2021 13:44

Утром в понедельник на ул. Горького в Калининграде сбили двух пешеходов

Пострадали 11-летняя девочка и 17-летняя девушка
Виктор Сергеев
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В понедельник, 27 сентября, на улице Горького в Калининграде произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 7.45 под колеса «Мерседеса» попала 17-летняя девушка, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. С травмами ее доставили в больницу.

Спустя два часа на перекрестке с улицей Зеленой 11-летняя девочка не дождалась разрешающего сигнала светофора и стала перебегать проезжую часть, где на нее совершил наезд «Фиат». В результате ДТП школьница получила различные травмы и была госпитализирована в детскую областную больницу.