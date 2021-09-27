В Гусеве неизвестный угрожал устроить стрельбу в школе

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Голосовое сообщение с угрозами появилось в социальных сетях. Информацию подтвердили власти Гусева.

- Вчера, 26 сентября, в социальных сетях появились сообщения о том, что неизвестный гражданин угрожал устроить стрельбу в одной из школ, - сообщается в официальном аккаунте администрации. - На данный момент все службы проводят мероприятия, в школах усилен пропускной режим. Учебные заведения работают в обычном режиме.

Подробности инцидента сообщили в комментариях сами жители Гусева

«У девочки взломали ВК и от ее имени написали [угрозы], а она с ноутом пришла к завучу - и началось», - написал один из гусевцев.

Официальных комментариев регионального УМВД на данный момент не поступало.