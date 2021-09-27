9 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 191 случай ОРВИ, 22 пневмонии и 25 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 52 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банков;

- работник с/х предприятия;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 2 вахтовика;

- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 9 школьников;

- 3 студента (БФУ, КГТУ, колледж предпринимательства);

- 77 неработающих.