9 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 191 случай ОРВИ, 22 пневмонии и 25 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 52 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банков;
- работник с/х предприятия;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 2 вахтовика;
- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 9 школьников;
- 3 студента (БФУ, КГТУ, колледж предпринимательства);
- 77 неработающих.