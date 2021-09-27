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Общество27 сентября 2021 14:43

В Калининграде умер вице-адмирал Василий Апанович

Василий Никанорович скончался после болезни на 71-м году жизни
Николай Литвинов
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Василий Апанович.

Василий Апанович.

Фото: Правительство Калининградской области

О смерти бывшего заместителя командующего Балтийским флотом Василия Апановича сообщает пресс-служба правительства области. Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Антон Алиханов.

«Василий Никанорович прошел достойный жизненный путь офицера Военно-морского флота, посвятив себя служению Отечеству. Это большая потеря для всех нас», - сказал Антон Алиханов.

Василий Апанович окончил Калининградское высшее военно-морское училище в 1976 году, после чего начал службу командиром зенитно-ракетной батареи на корабле «Образцовый» Балтийского флота. После ухода на пенсию с должности заместителя командующего Балтийским флотом Российской Федерации Василий Никанорович принимал активное участие в общественной жизни Калининградской области, в работе ветеранской организации. Апанович являлся председателем Клуба генералов и адмиралов области, первым заместителем председателя региональной организации «Калининградское землячество белорусов».