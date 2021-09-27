Полиция опубликовала новое видео ДТП в Калининграде, где автомобиль въехал в остановку

Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградская полиция опубликовала новое видео ДТП на улице Александра Невского в Калининграде, где в понедельник утром водитель белого "Рено" въехал в автобусную остановку, где в это время находились люди. Пострадали в аварии женщина с ребенком.

- Мама с девятилетним сыном получили тяжелейшие травмы, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В ролике содержатся объяснения водителя, который, похоже, сам не до конца понимает, что же произошло.

- Я хотел высадить пассажира и при заезде в карман, видать, колесо зацепило бордюр и у меня резко потянуло руль вправо. И машина заехала на тротуар.

Как сообщили "Комсомолке" в минздраве Калининградской области, женщина и ребенок находятся в больницах. Из состояние оценивается как средней тяжести.

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Стали известны обстоятельства ДТП на улице А. Невского в Калининграде, в ходе которого автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 8 часов утра 49-летний водитель «Рено», ехавший в сторону центра города, не справился с управлением и в районе дома № 51 выехал на тротуар и врезался в автобусную остановку (подробности).