Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 сентября 2021 15:07

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 238 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 157 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ - 5,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 11,

Правдинский городской округ - 5,

Светловский городской округ - 6,

Зеленоградский городской округ - 9,

Светлогорский городской округ – 4,

Славский городской округ – 7,

Советский городской округ - 9,

Ладушкинский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 4.