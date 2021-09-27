Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 238 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 157 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Нестеровский городской округ – 1,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ - 5,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 11,
Правдинский городской округ - 5,
Светловский городской округ - 6,
Зеленоградский городской округ - 9,
Светлогорский городской округ – 4,
Славский городской округ – 7,
Советский городской округ - 9,
Ладушкинский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 4.