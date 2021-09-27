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Здоровье27 сентября 2021 16:10

В Калининграде под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся более 12 тысяч человек

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининградской области по состоянию на понедельник, 27 сентября, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 12 086 человек, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 937 185 человек, выявлено 54 096 случаев заражения. При этом с начала пандемии от коронавируса выздоровели 48 870 человек

Напомним, за сутки в области было выявлено 238 новых случаев заболевания.