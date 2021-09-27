С начала 2021 года янтарный комбинат добыл 20 самородков

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере янтарного комбината 15 сентября был добыт очередной самородок весом 1460,4 грамма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Самородок, в котором соединились лимонный и медовый оттенки, получил имя «Каравай». Название выбрали из-за сходства тяжеловеса с испеченным в русской печи хлебом, от которого отрезали кусок.

«Каравай» стал двадцатым в ряду добытых янтарных гигантов 2021 года. Таким образом, по числу самородков в текущем году удалось достичь результата прошлого года. При этом добычной сезон еще продолжается.