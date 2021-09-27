В Калининграде казаки метали ножи, рубили шашкой и бросали гири

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области на выходных прошли XIII военно-спортивные казачьи игры «Шермиции-2021». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в районе Синявинского озера в Янтарном 12 казачьих команд состязались в метании ножей, рубке шашкой в пешем строю, фланкировке и казачьей борьбе, фехтовали на мягких клинках, перетягивали канат, стреляли из лука и бросали гири через планку.

Кроме этого, для гостей мероприятия были организованы выставки оружия и амуниции, подворья, где казаки продемонстрировали свой быт. На протяжении всего дня работала ярмарка декоративно-прикладного искусства. Впервые в рамках «Шермиций» прошла традиционная казацкая свадьба.