Калининградские власти решили засыпать подвалы Королевского замка

Руины замка решено засыпать песком Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде будут засыпаны подвалы Королевского замка. Об этом в понедельник 27 сентября на прямой линии сообщил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

По словам Маслова, проект консервации Королевского замка уже завершен.

- Очень долго спорили каким образом произойдет консервация, и, в конце концов, с привлечением специалистов не только из нашего региона выбрали методику. Уже понятна сумма стоимости таких работ. Решили поступить честно, профессионально, отказаться от создания дорогостоящих укрывающих конструкций, тем более, их представляли общественности несколько вариантов, и так и не получилось единого мнения. Консервация будет осуществлена путем укрепления сохранившихся архитектурных элементов с дальнейшей засыпкой раскопа. Так в свое время сделали несколько лет назад в отношении крыла Королевского замка, это крыло Унфрида, — заявил Маслов.

Напомним, что ранее калининградцам предлагали оценить несколько вариантов конструкций, которыми предполагалось накрыть подвалы замка.