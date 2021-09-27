В Мамоново вооруженный палкой мужчина получил перелом челюсти

Минувшие выходные отдыхавшие в Мамоново молодые люди запомнят сразу из-за двух переломов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, конфликт спровоцировал 24-летний местный житель, который напал на своего ровесника с палкой.

- В ходе проверки поступившей информации участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Багратионовский» было установлено, что травмы потерпевший получил в результате конфликта с ровесником, который избил его деревянной метровой палкой. Защищаясь, молодой человек подставил руку и получил телесные повреждения, но успел ответить обидчику, сломав ему челюстную кость, - сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что потасовка произошла на территории лодочной станции, где оба фигуранта отдыхали в компании друзей.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.