«Зима близко»: в Калининграде у девушки украли теплое пальто

В Калининграде у 19-летней девушки, игравшей в боулинг в одном из торговых центров Ленинградского района, украли пальто стоимостью 13 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли на место и выяснили, что пальто потерпевшей висело на общей вешалке. Девушка играла с другом в боулинг и не заметила, как кто-то забрал ее вещь.

- Полицейские определили круг лиц, которые находились в момент совершения преступления в помещении, - пишет пресс-служба. - Было установлено, что на соседней дорожке в боулинг играла компания мужчин, один из которых ушел примерно в то же время, когда было украдено женское пальто. Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого и место, где он мог предположительно находиться.

Вскоре мужчина был найден, а вместе с ним и пальто, которое он спрятал у себя дома. Зачем он его похитил, злоумышленник пояснить не смог. По его словам, в момент совершения кражи он был пьян. Пальто, конечно, вернули, однако в отношении 49-летнего калининградца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.