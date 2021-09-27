В Нестерове бывший охранник агрохолдинга пытался стащить семь мешков корма для скота

В Нестерове полицейские пресекли кражу 180 кг кормовой смеси с территории агрохолдинга. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, сигнал о хищении семи мешков смеси для крупного рогатого скота поступил от фермеров. Сотрудники предприятия заметили пропажу имущества, а также вспомнили про подозрительную машину, которая подъезжала к территории.

- Несмотря на то, что похититель корма успел сменить автомобиль, оперативники установили его местонахождение и преградили ему путь, - добавляет пресс-служба. - Полицейские выяснили, что ранее мужчина работал охранником на этом предприятии. Злоумышленник надеялся, что никто не заметит пропажу семи мешков.

Вечером похититель проник на территорию, огороженную лишь частично, и загрузил корм в свою машину, которую подогнал заранее. Когда пропажу заметили, он уже успел сменить автомобиль, так как его транспорт сломался.

В отношении 52-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по той же статье.