«Один из двух уже наш»: Маслов рассказал об изъятии фахверковых складов в Железнодорожном

Фахверковые склады в Железнодорожном Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник 27 сентября во время прямой линии руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что фахверковые склады из поселка Железнодорожный власти вскоре смогут забрать у нерадивых собственников, допустивших их разрушение.

- У нас были два суда по изъятию в поселке Железнодорожный, касательно многим известных фахверковых складов, - заявил Маслов. - У них есть порядковые номера: №1 и №2. По одному из них мы доказали свою правоту, и решение вступает в законную силу. По второму собственник объявил себя банкротом, и сейчас мы работаем дальше.

Напомним, иски были поданы в феврале этого года, хотя губернатор Антон Алиханов предлагал изъять склады у собственников еще в декабре 2018 года.