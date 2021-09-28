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Происшествия28 сентября 2021 8:16

В Янтарном ночью сгорел автомобиль «Киа»

Пожар произошел на улице Советской
Иван МАРКОВ
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В Янтарном поздним вечером 27 сентября произошел пожар. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании на улице Советской поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:16.

- В автомобиле «Киа Хирайда» выгорел моторный отсек и передние колеса, - уточняет пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-33 в составе 3 человек и 1 единицы техники.