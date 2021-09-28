«Море нещадно съедает объект»: Маслов рассказал, почему нельзя восстановить форт Западный в Балтийске

Форт Западный Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 27 сентября, у руководителя службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова во время прямого эфира спросили, в какие сроки будет полностью восстановлена крепость Пиллау. По словам Маслова, это вопрос сложный, так как речь идет о комплексе крепости, который включает в себя в том числе и форт Западный.

- С фортом Западным, который находится в основании Балтийской косы, пока все очень сложно, - заявил Маслов. – По размерам и масштабам это не самый большой фортификационный объект, но бессмысленно заниматься какими-то работами на стенах памятника и других его элементах без решения проблемы берегоукрепления. Пока море нещадно съедает объект.

Маслов добавил, что помнит уже несколько совещаний по поводу берегоукрепления на этом участке, но конечного решения так и не было найдено.