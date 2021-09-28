«Пока там проведена элементарная уборка»: что происходит со зданием бывшего вокзала в Отрадном

Вокзал в Отрадном Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 27 сентября, у руководителя региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова во время прямого эфира спросили, собирается ли кто-нибудь заниматься восстановлением вокзала в Отрадном и как будет использована водонапорная башня довоенной постройки в том же курортном поселке.

- Объект функционирует, - прояснил ситуацию по башне Маслов. - Он в системе «Водоканала». Также я говорил с главой городского округа, был у них проект благоустройства. Надеюсь, они его осуществят. А по поводу архитектурного восстановления пока не могу сказать.

Что касается здания бывшего вокзала, то, по словам Маслова, объект находится на стадии передачи в пользование музею Брахерта.

- Сейчас там проведена элементарная уборка, предприняты меры по ограничению доступа к объекту, потому что была проблемка, когда мини-пожар там возник. Его локализовали. В планах - восстанавливать здание и использовать как музейный объект.