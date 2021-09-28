Маслов о восстановлении виллы на улице Грекова: «Конечный вариант проекта мы до сих пор не видели»

В понедельник, 27 сентября, руководителю региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову во время прямого эфира задали вопрос о сроках восстановления одного из проблемных исторических зданий Калининграда - виллы на улице Грекова, в которой ранее находился детский сад № 66.

- Мы видели несколько промежуточных вариантов архитектурных решений, - сообщил Маслов. - Территория виллы на Грекова (дом № 10) расположена в зоне регулирования застройки одного из соседних объектов культурного наследия по улице Носова, и там обязательна археология перед началом хозяйственного освоения земельного участка, необходимо проводить разведки. Эти разведки проведены «Балтспецархеологией». Выявлен небольшой культурный слой. Все это собственники оплатили.

По словам Маслова, конечный вариант проекта до сих пор собственниками здания не представлен.

- Буквально на днях планируется совещание с прокуратурой, в которую подана жалоба по этому объекту, - добавил Маслов.

Напомним, еще в сентябре 2016 года собственники виллы проиграли суд об исключении здания из перечня объектов культурного наследия. Здание на данный момент продолжает разрушаться.