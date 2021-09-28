В Калининградской инфекционной больнице все 400 коек для пациентов с COVID-19 заняты

Сегодня в Калининградской инфекционной больнице все 400 коек для заболевших коронавирусом заняты. Фото: Инстаграм.

Главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград» оценила степень напряженности работы ковид-отделений в стационарах региона.

- В Калининградской областной инфекционной больнице на сегодня развернуто 400 коек для заболевших, и все они заняты, - отметила Ольга Краснова. - Правда, сегодня планируется выписка более 30 пациентов, и мы готовимся принимать новых заболевших. Это такой процесс…

По словам главного врача, проблем с развертыванием новых мест для пациентов с COVID-19 в регионе не будет.

- Региональный минздрав работает активно в этом направлении, - рассказала Ольга Краснова. - Сегодня отделение открыто в роддоме № 3 (отметим, в Инстаграме губернатора Антона Алиханова последние дни жительницы города выражают беспокойство в связи с закрытием роддома № 3. - Ред.), также развернуты койки на базе Центральной городской клинической больницы, в районах области. Если раньше мы говорили, что в 19 медицинских учреждениях работают отделения для больных коронавирусом, то сегодня эта цифра меняется.

По данным регионального оперативного штаба на 27 сентября, у 238 жителей региона лабораторно подтвержден коронавирус (антирекорд для региона - 240 случаев за сутки).