Маслов: «Спасение комендатуры № 6 обойдется не в один десяток миллионов рублей»

Комендатура №6 в Калининграде Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов не видит смысла в сохранении здания комендатуры № 6 на улице Транспортной. Об этом он заявил в понедельник, 27 сентября, во время прямого эфира.

- Как известно, это здание признано аварийным, - сообщил Маслов. - Журналисты связывались с главой администрации Еленой Ивановной Дятловой, она обещала подумать. Что касается службы, то, признаюсь, нам поступало заявление о включении данного объекта в перечень объектов культурного наследия. Но здесь хотелось бы отразить свою личную позицию. Работой по увековечению занимаюсь давно, но тут у меня возникает вопрос насчет признания аварийного дома объектом культурного наследия.

Далее Маслов добавил, что «спасение и сохранение этого дома обойдется не в один десяток миллионов рублей».

- Сохранить память о комендатуре, я считаю, необходимо. Но в той ли форме, что необходимо ремонтировать аварийный дом и отказывать в расселении жильцам? Мы еще не определились. На мой взгляд, достаточно будет сделать мемориальный знак, на котором будет содержаться информация, что в этом месте располагалось здание, в котором находилась комендатура № 6.

По словам Маслова, «в советское время, несмотря на высокий уровень патриотизма, это здание не было признано объектом культурного наследия».

Напомним, что дом № 10-12 по улице Транспортной был расселен еще весной этого года. В нем находилась одна из восьми районных комендатур, образованных сразу после штурма Кёнигсберга.