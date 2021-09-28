В Калининградcкой областной инфекционной больнице от коронавируса лечатся 25 детей

В Калининградской инфекционной больнице на лечении от коронавируса находится 25 детей, это рекордная цифра для учреждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград» призналась, что рост заболевания коронавирусом в регионе для врачей не стал неожиданностью.

- Мы видели некоторое время назад ситуацию (с ростом числа заражений. - Ред.) в Москве, Санкт-Петербурге, это не стало неожиданностью, - отметила главный врач и отдельно остановилась на детях.

- Стало больше детей среди заболевших, - рассказала Ольга Краснова. - Сегодня у нас в стационаре находится 25 детей, самому маленькому пациенту 2 месяца. Это рекорд для нас, до этого у нас находилось 12 пациентов (самое большое число. - Ред.).

При этом врач не стала подтверждать предположения ведущих эфира, что дети стали тяжелее переносить новую инфекцию. По словам Ольги Красновой, состояние детей с коронавирусом может быть осложнено и другими циркулирующими сегодня сезонными вирусами.

- Закончилась пора отпусков, дети пошли учиться, вышли в коллективы, многие (и взрослые тоже. - Ред.) расслабились, не носят макси в общественном транспорте, магазинах. Количество пациентов растет.

Ольга Краснова отметила также, что в их больницу поступают и вакцинированные против коронавируса пациенты.

- Есть те, кто заболел между первой и второй прививками, есть полностью вакцинированные, - прокомментировала врач.- Но вакцина от коронавируса, как и вакцина от любой другой инфекции, не дает гарантии, что человек не заболеет. Вакцина направлена на снижение летальных случаев, на снижение уровня тяжести заболевания.

О том, в каких медучреждениях региона за последние дни развернуты новые отделения для больных коронавирусом, читайте здесь.