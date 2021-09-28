«Не самый плохой вариант»: Маслов похвалил застройщика, согласившегося не ломать остатки казарм на проспекте Калинина

Снос казарм в 2019 году Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов в понедельник, 27 сентября, во время прямого эфира объяснил, почему казармы на проспекте Калинина не стали ставить под охрану.

- Такая инициатива была, - пояснил Маслов. - Конечно, этому комплексу больше сорока лет. Но, несмотря на то, что некоторые элементы красивые, здание частично без фундамента. Это далеко не выдающийся образец технической архитектуры довоенного периода.

Далее чиновник напомнил, что в июне этого года областной градостроительный совет рассмотрел проект приспособления казарм к современному использованию.

- Надо сказать слова благодарности в адрес застройщиков, которые в своем проекте смогли интегрировать элементы разбираемых казарм в многоквартирный дом, - добавил Маслов. - Очень красиво получается. Такая галерея, причем, не новодельная. Это не самый плохой вариант при решении проблемы застройки.

Напомним, в июне этого года компания «Калининградский торгово-строительный холдинг» заявила о своих планах построить семиэтажный жилой комплекс на проспекте Калинина. В июне 2019 года казармы были частично уничтожены застройщиком.