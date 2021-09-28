Калининград вошел в десятку самых привлекательных направлений у туристов в 2021 году

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления в России стали самыми притягательными у туристов в 2021 году.
Самым желанным направлением стал Крым, который выбрали более 40% туристов. На втором месте озеро Байкал - 17%. Бронзу в рейтинге самых завлекательных направлений получил Камчатский край - 11%.
Десять самых привлекательных направлений России:
Крым - 40%;
Озеро Байкал - 17%;
Камчатский край - 11%;
Карелия - 9%;
Алтайский край - 8%;
Калининградская область - 5%;
Териберка (Мурманская область) - 4%;
Северная Осетия - 3%;
Адыгея - 1,3%;
Башкортостан - 1,3%.