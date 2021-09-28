В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 сентября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде во вторник, 28 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
ул. А. Невского, 14 (учебно-лабораторный корпус БФУ им. Канта),
ул. Зеленая, 1-3, 6-8, 19,
ул. Нарвская, 75-81, 85, 87, 88-100,
ул. Бахчисарайская, 20-22,
ул. Красная, 30, 34-36а,
ул. Шиллера, 25-27,
ул. В. Котика, 2 (и модуль ГВС), 4-10 (и модуль ГВС).
Холодное водоснабжение с 09.30 до 17.00 отсутствует по ул. Курортная, 2-6, 103, 105,
с 09.00 до 17.00 - на ул. Пролетарская, 43-53, ул. Ген. Соммера, 58-68,
с 10.00 до 12.00 - на ул. Волочаевская, 47 (д/с № 12), ул. Дзержинского, 95, 103 (д/с № 12), 109, 138, 138а, 140,
с 10.00 до 15.00 - на ул. П. Морозова, 35-59, Советский пр-т, 82, 84-90, 92-100.