В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 28 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. А. Невского, 14 (учебно-лабораторный корпус БФУ им. Канта),

ул. Зеленая, 1-3, 6-8, 19,

ул. Нарвская, 75-81, 85, 87, 88-100,

ул. Бахчисарайская, 20-22,

ул. Красная, 30, 34-36а,

ул. Шиллера, 25-27,

ул. В. Котика, 2 (и модуль ГВС), 4-10 (и модуль ГВС).

Холодное водоснабжение с 09.30 до 17.00 отсутствует по ул. Курортная, 2-6, 103, 105,

с 09.00 до 17.00 - на ул. Пролетарская, 43-53, ул. Ген. Соммера, 58-68,

с 10.00 до 12.00 - на ул. Волочаевская, 47 (д/с № 12), ул. Дзержинского, 95, 103 (д/с № 12), 109, 138, 138а, 140,

с 10.00 до 15.00 - на ул. П. Морозова, 35-59, Советский пр-т, 82, 84-90, 92-100.