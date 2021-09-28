Калининградский каратист выиграл Спартакиаду молодежи России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Витязево под Анапой прошли одни из крупнейших комплексных соревнований страны в дисциплине «киокушинкай». Свыше 150 сильнейших представителей одного из самых жестких видов карате из 24 регионов страны определили лучших среди сверстников не старше 17 лет.

Статус одного из наиболее талантливых бойцов России подтвердил победитель недавних национальных соревнований Егор Вакарчук из Калининграда. Он первенствовал среди 16 оппонентов весом до 55 килограммов.

Всего действующий победитель первенства мира и пятикратный триумфатор первенств нашей страны выиграл на черноморском турнире четыре поединка подряд, оказавшись сильнее соперников из Челябинской области, Москвы и Краснодарского края.

В финале судьи не смогли определить чемпиона в основные две минуты поединка и присудили победу спортсмену из Калининграда со счетом 3:2 по итогу первой дополнительной двухминутки.