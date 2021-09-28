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Общество28 сентября 2021 12:24

Елена Дятлова подтвердила, что мэрию вынудили провести два конкурса для приобретения общественного транспорта

Ранее закупку городской администрации обжаловали в ФАС
Иван МАРКОВ
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Во вторник 28 сентября глава администрации Калининграда Елена Дятлова подтвердила, что мэрия проведет два конкурса вместо одного для приобретения в лизинг трамваев и автобусов для КалининградГорТранса.

- Получим ли мы их в этом году, пока сказать не могу, - сообщила Дятлова. - Но в следующем получим все транспортные средства, которые планировали.

- Но это будут две разные закупки? Отдельно автобусы и отдельно трамваи? – уточнили журналисты.

- Мы не закупаем автобусы и трамваи. Мы проводим торги на финансовый лизинг, - поправила Дятлова. - Мы выбираем финансовую организацию, где критерием отбора является стоимость лизинга. Да, сейчас мы проведем два разных конкурса на выбор двух разных финансовых организаций.

Напомним, что ранее закупка мэрии была обжалована в антимонопольной службе.