24 школьника, 23 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 242 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 200 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 22 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 8 медицинских работников;
- 16 работников образования;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- 5 работников с/х предприятий;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 9 воспитанников д/с;
- 24 школьника;
- 23 студента (БФУ, КГТУ, БГА, КАТиП, РАНХиГС, КИТиС, Калининградский бизнес-колледж, технологический колледж Советска, колледж АП Гусева, Гусевский политехнический колледж, педагогический колледж Черняховска);
- 37 неработающих.