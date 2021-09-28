24 школьника, 23 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 242 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 200 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 22 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 8 медицинских работников;

- 16 работников образования;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- 5 работников с/х предприятий;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 9 воспитанников д/с;

- 24 школьника;

- 23 студента (БФУ, КГТУ, БГА, КАТиП, РАНХиГС, КИТиС, Калининградский бизнес-колледж, технологический колледж Советска, колледж АП Гусева, Гусевский политехнический колледж, педагогический колледж Черняховска);

- 37 неработающих.