Дятлова о брусчатке на улице Павлика Морозова: «Она не имеет права на существование»

Скоро в Калининграде будет еще меньше брусчатки Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 28 сентября журналисты в очередной раз поинтересовались у главы администрации Калининграда Елены Дятловой, почему город решил убирать брусчатку с улицы Павлика Морозова, несмотря на протесты жителей.

- Посаженные деревья полностью поднимают там брусчатку и бордюр, - начала Дятлова, а потом вдруг обратилась к задававшим вопрос журналистам. - Видели, как сегодня выглядит улица Павлика Морозова в исполнении брусчатки? Вы там ногами ходили?

- Так ее же там несколько лет назад перекладывали, - напомнили журналисты.

- На улице Павлика Морозова будет асфальтное покрытие, и проезжая часть будет расширена до семи метров, - ответила Дятлова. – На такого рода улицах брусчатое основание не имеет права на существование. У нас улица Красная в брусчатке, улица Тельмана. Мы же с вами делали ремонт на улице Колхозной, и там тоже убрали брусчатку частично. И люди, проезжающие сегодня по улице Колхозной в район Северной горы, благодарны за приведение этой улицы в нормативное состояние.

- Но ведь трафик и скорость движения по улице увеличатся, - добавили журналисты.

- Нам нужно гасить скорость. После того, как мы делаем ремонтные работы и получаем ровные дороги, людям хочется нажать на газ. Все работы по гашению скорости там будут применяться, - ответила Дятлова.