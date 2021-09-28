Клиенты Tele2 в Калининграде заправляют автомобили топливом со скидкой

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Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. В рамках новой акции оператора клиенты могут получить скидку 1,5 рубля на каждый литр топлива в сети АЗС «НЕФТЕГАЗ Калининград» при этом необязательно заправляться на определенную сумму, скидка действует на каждый литр топлива независимо от суммы. Предложение действительно до 31 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в акции Tele2, необходимо открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Скидка на топливо» и активировать промокод. Заправьтесь на любой АЗС сети «НЕФТЕГАЗ Калининград» и предъявите полученный код на кассе при оплате - итоговую сумму пересчитают с учетом скидки.

В одном заказе можно использовать только один промокод на скидку. Промокод не суммируется с другими акциями. Более подробные условия акции доступны по ссылке