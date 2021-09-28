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Здоровье28 сентября 2021 14:41

В Калининграде возник дефицит автобусов и маршруток на линиях из-за ковида у водителей

Проблема коснулась уже нескольких маршрутов
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

О сложившейся ситуации рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на прошлой неделе возникли трудности с обслуживанием маршрута № 75, поскольку у перевозчика не хватало водителей - многие слегли в больницу с ковидом. Аналогичные проблемы есть и на других маршрутах.

- У перевозчиков зафиксированы вспышки этого заболевания, из-за чего происходит недовыпуск транспортных средств, - подтвердила Дятлова.

По данным оперативного штаба, заразившихся среди работников транспортных предприятий выявляют практически ежедневно. Только на этой неделе ковид обнаружили у 12 человек.