В Калининграде возник дефицит автобусов и маршруток на линиях из-за ковида у водителей

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О сложившейся ситуации рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на прошлой неделе возникли трудности с обслуживанием маршрута № 75, поскольку у перевозчика не хватало водителей - многие слегли в больницу с ковидом. Аналогичные проблемы есть и на других маршрутах.

- У перевозчиков зафиксированы вспышки этого заболевания, из-за чего происходит недовыпуск транспортных средств, - подтвердила Дятлова.

По данным оперативного штаба, заразившихся среди работников транспортных предприятий выявляют практически ежедневно. Только на этой неделе ковид обнаружили у 12 человек.