В Калининграде начались съемки фильма «Нюрнберг» с участием Миронова и Безрукова

У биржи появился забор, а само здание украсили флагами. Фото: Александр КАТЕРУША

Съемки исторического фильма «Нюрнберг», который рассказывает о громком судебном процессе 1945 года, начались в Калининграде. Во вторник, 28 сентября, местом работы киногруппы стала территория у здания кёнигсбергской биржи, в которой ныне расположен Музей изобразительных искусств. Накануне пространство у биржи готовили для съемок: убирали все лишнее, зеленые газоны накрывали пленкой и засыпали песком. Тут же соорудили массивный забор с будками для военной полиции. Так территорию вокруг превратили в старую немецкую улочку. А на само музейное здание повесили четыре флага: Франции, Великобритании, США и СССР.

Как стало известно «Комсомолке», у биржи снимут масштабные сцены с участием массовки.

Режиссером картины выступает Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Звезда»). В ролях молодые актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, а также звезды кино Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на процессе, - Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь - это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания…