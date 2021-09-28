Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 242 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 99 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ - 5,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 5,
Гурьевский городской округ - 18,
Правдинский городской округ - 7,
Светловский городской округ - 10,
Гусевский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ - 10,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ – 5,
Советский городской округ - 8,
Ладушкинский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 15,
Черняховский городской округ - 16.