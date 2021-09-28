Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 242 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 99 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ - 5,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 18,

Правдинский городской округ - 7,

Светловский городской округ - 10,

Гусевский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ - 10,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ – 5,

Советский городской округ - 8,

Ладушкинский городской округ – 3,

Мамоновский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 15,

Черняховский городской округ - 16.