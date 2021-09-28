Жителя Нестерова оштрафовали на 16 тысяч за нарушение масочного режима

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Жителю Нестеровского района назначен административный штраф за повторное нарушение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Ранее суд выносил мужчине предупреждение за нарушение масочного режима, однако он не сделал выводов. После того как он вновь пришел в магазин без маски, на него составили административный протокол.

Теперь мужчине придется заплатить штраф в размере 16 тысяч рублей. Отметим, что санкция статьи за рецидив предусматривает наказание от 15 до 50 тысяч рублей.