Калининградский оперштаб обсудит возможные ограничения из-за ухудшения ситуации с ковидом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области могут ввести новые антиковидные ограничения из-за ухудшения ситуации c заболеваемостью.

- Заседание оперативного штаба пройдет 30 сентября, обсудим возможные меры, - сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Последний раз антиковидные правила менялись 21 сентября. Тогда региональные власти пошли на смягчение и сняли ограничения, которые были ранее введены на территории Черняховского, Полесского и Гурьевского городских округов.

За последние сутки, напомним, в нашем регионе был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости. Коронавирусом заразились 242 человека.