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Общество28 сентября 2021 18:27

В Калининграде ближайший месяц возможны перерывы теле- и радиовещания

Это связано с влиянием солнечной интерференции на искусственный спутник Земли
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининградской области с 27 сентября по 23 октября возможны кратковременные пропадания теле- и сигнала пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, связанные с влиянием солнечной интерференции на искусственный спутник Земли. Об этом предупреждают в Калининградском филиале РТРС.

Как поясняют специалисты, это сезонное явление, происходит засветка антенн, зашумление сигнала.

- Перерывы вещания возможны с 10.34 до 11.02 по местному времени, - уточнили в Калининградском филиале РТРС. - Длительность перерывов возможна от нескольких секунд до 27 минут.