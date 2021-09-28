В Калининграде ближайший месяц возможны перерывы теле- и радиовещания

В Калининградской области с 27 сентября по 23 октября возможны кратковременные пропадания теле- и сигнала пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, связанные с влиянием солнечной интерференции на искусственный спутник Земли. Об этом предупреждают в Калининградском филиале РТРС.

Как поясняют специалисты, это сезонное явление, происходит засветка антенн, зашумление сигнала.

- Перерывы вещания возможны с 10.34 до 11.02 по местному времени, - уточнили в Калининградском филиале РТРС. - Длительность перерывов возможна от нескольких секунд до 27 минут.