Российские власти возобновят переговоры с Польшей о возвращении МПП для калининградцев

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Режим МПП действовал с 2012 по 2016 год. Жители Калининградской области, получившие специальные карточки, могли без оформления визы посещать приграничные районы Польши. Поляки, в свою очередь, могли таким же образом приезжать в наш регион - действие МПП распространялось на всю территорию.

Вопрос о возвращении безвизовых поездок задали в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram. Глава региона отвечать не стал - комментарий разместил аккаунт правительства Калининградской области.

- Режим упрощенного порядка пересечения границ (МПП) с Калининградской областью был расторгнут изначально в одностороннем порядке Республикой Польша, по ее инициативе, - говорится в сообщении. - Переговоры Российской Федерации о восстановлении МПП будут возобновлены после открытия границ, когда снимут карантинный режим. Такое решение должно быть принято как правительством РФ, так и правительством Польши, но уже после улучшения эпидемиологической обстановки по обе стороны границы.

Напомним, в 2019 году для въезда в Калининградскую область начали действовать электронные визы. Получить их могли жители 53 стран.Щедрым предложением успели воспользоваться около 60 тысяч туристов, после чего все карты спутала пандемия.