В Калининграде разыскивают школьника, пропавшего неделю назад

Владислав Манякин. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция разыскивает 14-летнего Владислава Манякина, который в прошлый вторник, 21 сентября, около 20.00 ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Владислава: рост - 158 см, телосложение худощавое, волосы русые, длинные, собраны в пучок, глаза карие, на вид 13-14 лет. Школьник был одет в красную толстовку с капюшоном, темные джинсы, кроссовки на толстой подошве белые с желто-зелеными вставками.

Особая примета - лицо покрыто угревой сыпью.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владислава, просят незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Центральному району по телефонам: 552-098 или 02.