В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 29 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Беломорской, 17, 19, 21-37, 18, ул. Стрелковой, 7-9, 6, ул. Лесной, 33а, ул. Озерной, 2, 4, ул. Марш. Борзова, 93б-в, 103, 103а, 58е-д, 60-64, 74, 100, Каштановой аллее, 151-155, ул. Чекистов, 113, 115, 117-119, 121, 123, 125-127, 129-131, 133-135, 137, 139.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 отключены потребители по ул. П. Морозова, 110-116, 132-144. С 9.00 до 17.00 воды не будет на ул. Тобольской, 15-25, 27-33, ул. Батальная, 92.