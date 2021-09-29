Аэропорт «Храброво» принял трехмиллионного пассажира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В калининградском аэропорту «Храброво» встретили трехмиллионного пассажира. Им стала Ирина Беляшова из Самары, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина, за три года региональная маршрутная сеть увеличилась в семь раз.

«За весь прошлый год через аэропорт «Храброво» перевезено более двух миллионов пассажиров. К концу года планируется, что их будет порядка 3,2 миллиона», – отметила министр.

В текущем году продолжают действовать две федеральные программы льготных пассажирских перевозок. Первая – для молодежи до 23 лет, для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин в возрасте от 60 лет, для инвалидов и многодетных семей. По ней осуществляются перелеты в восемь городов: Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Калугу, Мурманск, Жуковский и Сочи.

Вторая программа субсидирования распространяется на всех граждан России без ограничений по категориям. По ней можно улететь в Псков, Челябинск, Брянск, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару, Уфу, Краснодар, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Минеральные Воды, Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Тюмень и Череповец.