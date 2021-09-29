Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир

Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» (12+) состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. В новом сезоне Шелдон продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора. Встретиться с семьей Куперов, чтобы пережить множество новых смешных и трогательных моментов, пользователи видеосервиса смогут сразу после премьеры.

Совсем другие эмоции ждут зрителей триллера «Крик. Кровавое посвящение» (18+). В центре сюжета — жизнь (и смерть) студентов университета Уайтон. После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в кампусе. Фильм 2020 года полон современных реалий, включая кибербуллинг и слежку в соцсетях. Качественно бояться и разгадывать страшные послания можно с 14 октября.

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И самая провокационная премьера октября в Wink — трагикомедия румынского режиссера Раду Жуде «Безумное кино для взрослых» (18+). Фильм-триумфатор и фильм-скандал: на 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри — «Золотого медведя», а прокатное удостоверение в России получила только после купюр и изменения оригинального названия. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу (интимное видео с мужем главной героини, преподавателя частной школы, попадает в интернет), эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества. Фильм можно увидеть уже с 1 октября.

Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка — драма «Любовь, страх и ненависть» (18+). Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла (Гэбриел Бирн) — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всем этом книгу. Фильм с 14 октября.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.