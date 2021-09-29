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Происшествия29 сентября 2021 11:59

В Калининграде 28 сентября сбили двух женщин

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде две пожилые женщины пострадали в результате наездов во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 11.40 водитель «Хендая», выезжая с прилегающей территории Балтийского переулка, сбил 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

Спустя 20 минут пешехода сбили во дворе дома № 1 по улице Университетской. 25-летняя водитель «Лексуса» при движении задним ходом наехала на 78-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.